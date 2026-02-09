¹ÅÅÅ´¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬ÀÖ»ú½Ì¾®¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤Ï¹õ»úÉâ¾å
¡¡¹ÅçÅÅÅ´ <9033> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2.3²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-3.6¡ó¢ª1.4¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
