¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÙÍèÇ¯3·îËö¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ø¡¡12Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ù¤¬¡¢2027Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é12Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«Æü¤¤¤Ä¤À¡ª¡Ø¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM ZERO¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ 2027Ç¯3·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡ÊÇ¯³Û²ñ°÷¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î27Æü18»þ¤Ç¿·µ¬Æþ²ñ¤òÄä»ß¡£·î³Û²ñ°÷¤Ï2027Ç¯2·î26Æü18»þ¤Ç¿·µ¬Æþ²ñ¤òÄä»ß¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ù¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÌ¾ºî¤«¤éºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º±ÇÁü¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¾ðÊó¤äÆÃÅµ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
