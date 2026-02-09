¡Ú »³ÅÄÎÃ²ð ¡Û ¡Ö¼«Ê¬¤ò¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥àÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÄ«¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë±©¤¬Éñ¤¦±é½Ð¤ÎÃæ¡¢Í¥²í¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¡¢à°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤éá¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
CM»£±Æ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤ò¿á¤¤¤ÆÈô¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò°ìÈ¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Èà¤Þ¤¡¡¢ËÍ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ë¹½±©¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè°ìÃÆ¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP ¥¹¥Æ¥¤ ¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥¥Ã¥É ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö¸üÅÉ¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡Ö¼«Á³¤Ê¤Î¤ËåºÎï¤ÊÈ©¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬¡¢ËÍ¤Ï´ò¤·¤¤¡£º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È¡¢²óÅú¡£à¾ï¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Çá¤È¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±©¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö±©¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢àÄ«¡¢Áö¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3¡Á5¥¥í¤¯¤é¤¤¡£Ä«¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î1Æü¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ëá¤È¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÄ«³è¤ò¹ðÇò¡£à¼«Ê¬Ëá¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤á¤È¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
