ÄÉ¤¤É÷¤Î¼«Ì±¡Ö½é¿´Ëº¤ì¤º¡×¡¢ÃæÆ»¤Ï¡ÖÁê¼ê¸õÊä¤è¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡Ä½°±¡Áª°ìÌëÌÀ¤±
¡¡¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¡£
¡¡ÄÉ¤¤É÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±¤Î¿·¿Í¤ä¡¢ÇöÉ¹¤òÆ§¤à»×¤¤¤ÇµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¸õÊä¤é¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹Æü¸áÁ°¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµóÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Áªµó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡¿ÀÆàÀî£±¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±¤Î´ÝÈøÆîÅÔ»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢¸áÁ°£·»þº¢¤«¤é²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤ÎµþµÞ¶âÂôÊ¸¸Ë±ØÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÄÌ¶ÐµÒ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ½ã¡¦¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆºòÇ¯£´·î¤ËÁªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤Ë½¢¤¡¢ËèÄ«ÃÏ¸µ¤Î±Ø¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤â¸å²¡¤·¤·¡¢Æ±¤¸½÷ÀÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÍ¸¢¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾¡°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤ä²ÝÂê¤òÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âçºå£±£¹¶è¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¡ÖÍ¿ÅÞÂÐ·è¡×¤òÀ©¤·¤Æ£´²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¼«Ì±¤ÎÃ«Àî¤È¤à¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¸áÁ°£¶»þÈ¾¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤ÎÆî³¤Àôº´Ìî±Ø¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö°Ý¿·¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Æ¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï²áµî£²²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î£±£¹¾®Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤¿£±£µ¾®Áªµó¶è¤Ç°Ý¿·¤ËÁ´ÇÔ¡£Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÉÜÏ¢²ñÄ¹¤ò¼¿¦¤·¤¿¡£
¡¡Àã¿«¤ò´ü¤¹º£²ó¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤âÏ¢Î©Áê¼ê¤Î°Ý¿·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤«¡¢Âçºå¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Áªµó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁªµó¶èÆâ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯½ä¤ë¤Ê¤É´é¤Î¸«¤¨¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£°Ý¿·¸õÊä¤Ë£·£±£³É¼º¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÉÜÆâ£±£¹¾®Áªµó¶è¤ÇÍ£°ì¡¢°Ý¿·¤Î²ç¾ë¤òÆÍ¤Êø¤·¤¿¡£
¡¡Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ì±¤¬ÂçºåÉÜÌ±¤Ë¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡ÖÃÎ·Ã¹Ê¤ë¡×
¡¡¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¡×¡£Åìµþ£²£·¶è¤ÇÇÔ¤ì¡¢¿É¤¯¤âÈæÎãÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÄ¹ºÊ¾¼¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¸áÁ°£·»þÈ¾º¢¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Î£Ê£ÒÃæÌî±ØËÌ¸ý¤Ç·«¤êÊÖ¤·Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÅöÁª£±£°²ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢Ç¯¶âµÏ¿ÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼Ç¯¶â¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼óÁê¤È¤Î¶á¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¼«Ì±¿·¿Í¤ÎÁ°¹Á¶èµÄ¡¢¹õºêÍ´°ì¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºÊ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁê¼ê¸õÊä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÃæÆ»²þ³×¤Ï¡¢°Â½»½ß¶¦Æ±´´»öÄ¹¤éÂçÊª¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤Ê¤É»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿ØÍÆ¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤ËÀ¯ºöÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅöÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¹ñ²ñÏÀÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿·³ã£±¶è¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ËÇÔ¤ì¡¢ÈæÎãÉü³è¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×¤ÎÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþ¤µ¤ó¡Ê£µ£¹¡Ë¤ÏÄ«¡¢Àã¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯Ãæ¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î£Ê£Ò¿·³ã±Ø¶á¤¯¤Î³¹Æ¬¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï¡¢ÈæÎãËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊÄê¿ô£±£°¡Ë¤Ç£²£°¿Í¤òÌ¾Êí¤ËºÜ¤»¤¿¡£ÈæÎã¤Ç¤Ï£µµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÉ¼¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢£±£·¿Í¤Ï¾®Áªµó¶è¤È¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¡££²µÄÀÊ¤òÂ¾ÅÞ¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤ò´Þ¤àÃæÆ»²þ³×¤Î£²¿Í¤¬Éü³èÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¹ñ²ñ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬µÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Áá¤¯ÅÞ¤ÎÂÎÀ©¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÄÀÊ¤ò¥Õ¥ë¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£