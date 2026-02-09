スピードスケート女子１０００メートル（９日＝日本時間１０日）に出場するユタ・レールダム（オランダ）に注目が集まっている。

有力なメダル候補として高木美帆（３１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）と同じ最終組になったレールダムは、ユーチューバーでプロボクサーとして元世界ヘビー級王者マイク・タイソン（米国）にも勝利したジェイク・ポール（米国）と交際中として知られるが、今大会に向けてはプライベートジェットでミラノ入りし、開会式も宿舎のベッドで見守ったという。これにオランダのスポーツ評論家ヨハン・ダークセン氏は「彼女の振る舞いはわがままだ。オランダは少しうんざりしている」と非難した。

そんな中で、レールダムは取材を拒否。母国メディアはオランダ五輪委員会に苦情を提出し、取材に応じたが「あまり話すことはない。自分の殻に閉じこもって試合に備えたかった」とし「状況がどうなっているかはゴールラインを越えて初めてわかる」「体調もよく最高のパフォーマンスを見せたいと思っています」などとコメントしただけで、その後は取材に応じていないという。

レールダムは２０２２年北京五輪では１０００メートルで銀メダルを獲得しており、高木にとって金メダルを争うライバルといえる。リンク外の騒動がレースにも影響を与えるだろうか。