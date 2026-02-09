ＡＫＢ４８の２１期研究生・郄橋舞桜、田中沙友利、牧戸愛茉、森川優、渡邉葵心の５人が８日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「手をつなぎながら」公演に初出演。記念すべき劇場公演デビューを果たした。

昨年１２月の日本武道館で行われた２０周年コンサートでお披露目され、わずか１か月弱でＮＨＫ紅白歌合戦出演を果たした５人。８人公演となる本公演には、１９期生の奥本カイリ、２０期研究生の大賀彩姫、近藤沙樹も出演。一緒に練習を重ねてきた先輩メンバーとともに、初々しいフレッシュなステージを繰り広げ、新たな一歩を踏み出した。

冒頭ＭＣでは、少し緊張した様子でキャッチフレーズとともに自己紹介。森川は「先輩方の力をお借りしながら今日までたくさん練習してきたので、自分を信じて頑張ります！」と意気込んだ。

ユニット曲パートでは、近藤、森川、渡邉は「Ｇｌｏｒｙ ｄａｙｓ」などを披露。ＭＣではレッスン期間を振り返り、牧戸が「『雨のピアニスト』でピアノを弾く振付があるんですけど、先生が狎里両室哲哉さんみたいに瓩閥弔辰討董⊆りのスタッフの方は笑ってたんですけど、私は分からなくて…（笑い）。家に帰って検索したらすごいピッタリの画像が出てきたので、それをイメージしながら頑張りました」と明かした。

アンコールでは「ロープの友情」「火曜日の夜、水曜日の朝」をパフォーマンス。渡邉は「私たちにとって初めてのことばかりで、先輩方に支えられながら今日を迎えることができました。今日この日を皆さんと共有することができて嬉しいです。劇場を出ても私たちのことを忘れないでください。私たちもこの景色を忘れません」と、言葉を詰まらせながら伝えた。

なお、公演前の報道陣との囲み取材で、ＯＧと共演した昨年１２月の２０周年コンサートについて聞かれ、郄橋は「憧れの板野友美さんの表情を間近で見れたので、かっこいい曲の表情をたくさん勉強してきました」と振り返れば、森川は「ＯＧの皆さんからたくさん刺激を受けたからこそ、爍横映目のＡＫＢ４８は現役だけの力で東京ドームの夢を追いかけていきたい！瓩箸いΨ菴瓦つきました」と力を込めた。