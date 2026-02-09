「日プ女子」出身・水上凜巳花「輪郭変わりすぎ」“別人級”近影ショット公開「ますます綺麗に」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた元練習生で元HKT48の水上凜巳花が、2月9日までに自身のX（旧Twitter）を更新。歯列矯正中の近影を公開した。
水上は「ワイヤー矯正して半年、輪郭変わりすぎてエイプリルフールかとおもってる毎日」と歯列矯正による変化を報告し、近影ショットを投稿。フェイスラインが以前よりもさらにすっきりとし、顎周りが引き締まった姿が収められていた。
この投稿は「ますます綺麗になった」「別人級」「ビジュ最強」「透明感もすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆水上凜巳花「輪郭変わりすぎ」近影ショット披露
◆水上凜巳花の投稿に「別人級」と反響
