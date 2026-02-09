樋口日奈“姪と密着”プライベート旅行ショット公開「デレデレでほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/02/09】元乃木坂46の樋口日奈が2月8日、自身のInstagramを更新。姪との2ショットを公開した。
【写真】28歳元乃木坂「デレデレでほっこり」姪っ子に密着する素の姿
樋口は「少し前に…姪っ子、お姉ちゃん、お母さんと（飛行機の絵文字）凍てつく寒さの中に旅ならではの心地良さがありました」と母親と実姉で女優の樋口柚子とその娘と旅行をしたことを報告し、旅行中のプライベートショットを複数枚投稿。姪を抱っこし頬を寄せている2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ほのぼのしてて癒される」「デレデレでほっこり」「仲良し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆樋口日奈、姪との旅行2ショット公開
◆樋口日奈の投稿に反響
