ELLEGARDEN × MONGOL800、合同での2026年初ライブ決定
ELLEGARDENとMONGOL800による合同の2026年初ライブが急遽決定・告知された。会場はKT Zepp Yokohama。
“FIRST FOOT FORWARD 2026” と銘打たれたこのライブでは、同二組による2005年以来、21年ぶりの対バンが実現する。両バンドの今年の「はじめの一歩（= FIRST FOOT）」となるこの日のライブは、単なる再会以上の意味を帯びたものになりそうだ。
チケットの申込受付は2月9日（月）18:00より開始される。
■＜ELLEGARDEN × MONGOL800“FIRST FOOT FORWARD 2026”＞
2026年2月25日（水）KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット料金
\5,900（税込）
･1階 スタンディング（整理番号付）
･2階 指定席
※入場時ドリンク代別途必要
[チケット受付]
▼先行受付（抽選）
受付期間：2月9日（月）18:00〜2月11日（水・祝）23:59
受付URL：https://eplus.jp/fff2026/
お一人様2枚まで・第2希望までお申し込み可
▼一般発売（先着）
※お支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。
受付期間：2月21日（土）12:00〜
受付URL：https://eplus.jp/fff2026/
お一人様2枚まで