フィギュア団体銀、坂本が自身の得点に驚く姿が拡散

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本が2大会連続の銀メダルを獲得した。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位。この演技直後に坂本が見せた独特の“リアクション”に、海外のファンが心をつかまれたようだ。

坂本はフリー「愛の讃歌」に乗って、スピード感あふれる演技を披露。後半の連続ジャンプでミスこそあったが、148.62点で1位となった。仲間の元へ戻りキス・アンド・クライで得点を知ると、ワンテンポ遅れてから「キャーっ」と絶叫。口元を両手で覆い、信じられないといった表情だ。

また、男子フリーの佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの194.86点をマークすると、坂本は目を潤ませて感激していた。

表情豊かに、自身の感情をストレートに伝える坂本の姿がXで拡散すると、海外のフィギュアファンからも「この遅延リアクション。チームジャパンに金メダル取って欲しい。理由なんてどうでもいい」「私の心の中では、チームジャパンが金メダル」と驚きの声が。今季をラストシーズンとして日本を引っ張る坂本の姿に、心揺さぶられたようだ。



（THE ANSWER編集部）