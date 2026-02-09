クリスタルパレス鎌田大地が昨年12月以来、約2か月ぶりに復帰した

イングランド1部プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表MF鎌田大地は、現地時間2月8日のブライトン戦に途中出場。

約2か月ぶりの復帰で、1-0の逃げ切り勝ちに貢献したことが称えられた。

鎌田は昨年12月14日の第16節マンチェスター・シティ戦を最後に負傷離脱していたが、約2か月ぶりの出場になった。クリスタルパレスの公式サイトでは、マッチレポートに「待望の復帰を果たした」と歓迎の言葉を綴った。

さらに後半32分の出場からボランチでプレーしていた鎌田について「プラスになったのは、残り15分で鎌田がベンチから復帰し、何度か力強いタックルを見せて守備を強化したことだ」と、逃げ切りを図ったチームに貢献したことを称えた。

日本代表の一員として6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）での活躍も期待される鎌田だが、復帰戦は上々の形で終えた。さらにコンディションを高めてプレー感覚を取り戻していくことが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）