¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤È¤¤¤¦Áªµó·ë²Ì¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÉØ¡Ê70Âå¡Ë
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
²ñ¼Ò°÷¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÀ¿¼Â¤µ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò½Å»ë¤·¤Æº£²óÅêÉ¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÀÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÇÑ»ß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡×
¥Ñー¥È¡Ê70Âå¡Ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ËÈø¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê³°¸ò¤¸¤ã¥À¥á¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡£¹¥¤·ù¤¤¤Ç³°¸ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³°¸ò¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×