Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¾ï¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡ÈÁÇÈ©Èþ¡É¤Ë¼«¿®¡¡¿·CM½Ð±é
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦9Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡SP¥¹¥Æ¥¤¡¡¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È¡¡¥ê¥¥Ã¥É¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£À½ÉÊ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÁÇÈ©Èþ¡É¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¼«¿È¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¾ì½ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤È¤¤Ë¸üÅÉ¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¤Î¤Ë´ñÎï¤ÊÈ©¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾ï¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖËÍ¤È°ì½ï¤ÎÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢»³ÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£