¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬9Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿Âè51²ó½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼¨Á°µÄÀÊ198¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë315¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀï¸å½é¤á¤Æ¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤Ï»²±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»²±¡¤ÇË¡°Æ¤òÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤â½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤Ë¤è¤êºÆ²Ä·è¤·¡¢À®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤ó¤ÊÀã¤¬¹ß¤ë»þ¤ËÅêÉ¼Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Ëë¤¬³«¤±¤¿¤é¡£Âç°µ¾¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀï¸å½é¤á¤Æ¤Î°µ¾¡¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤Í¡¢À¯¼£¤âÆ°¤¯¤±¤É¡£»þÂå¤Ï½ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤â¤¦¥º¥¿¥º¥¿¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤ä¤ó¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤¤¤Ê¤ë¡¢°ìÈÕÌÀ¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±éÀâ¤ÎÄ°½°¤¬Á°²ó¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤Í¡¢¤½¤é¹Ô¤¯¤ï¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¡Ö»ä¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡È¹â»ÔÁáÉÄ¤¬»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¸À¤ï¤ì¤¿¤éÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤ì¤Ë°ú¤´¹¤¨ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¡¢°Å¤¤º£Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡×¤È¡¢¸ø¼¨Á°167¤«¤é49¤Ë¸º¤é¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾®Âô°ìÏº¤µ¤ó¤âÍî¤Á¤¿¤ó¤ä¤Í¡¢¤¢¤Î¾®Âô¤µ¤ó¤ä¤Ç¡Á¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Á´À¹´ü¤Îº¢¤Í¡£SP¤¬4¿Í¤°¤é¤¤ÉÕ¤¤¤ÆÍè¤Æ¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ë¹Ô¤¤«¤±¤¿¤é¡¢SP¤Ë¥¬¥Ã¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡£·â¤¿¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¼«¿È¤â¤¤¤¤Êý¤Ç¤Í¡¢ÈÖÁÈÃæ¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£