お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が8日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）にゲスト出演。実力を認めるお笑いコンビについて語った。

リスナーから寄せられたトークテーマは関西を拠点に活動するお笑いコンビ「スマイル」の瀬戸洋祐で、川島は「瀬戸って全部のトランプのジョーカーの顔してる」などと話して笑わせた。

この日ゲスト出演したお笑い芸人の中山功太は「久しぶりに会っても元気そうで。ちゃんと、いい年の取り方してましたけれどね」と証言した。お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶも「大阪ではね、めちゃくちゃMCと言えばみたいな。頼れる芸人さんみたいな」と紹介した。

またスマイルは現在庭造りのロケを行っており、日当は7500円だという話に。川島は「ほんまに技凄すぎて」とも打ち明け、DIYの技術で全国区の番組に出演できないかとの話になると、「ほんまにスマイルできる日が来るのかなあ。今が瀬戸際」とボケながらエールを送った。

さらに「スマイルほどの才能があって、こんなに東京の人が知らんのはちょっとおかしい」と川島。「だから最初出会った時に、うわ、こういう人が売れるんやと思った」と回顧した。

「（ウーイェイ）よしたかはおもろいし、瀬戸はカッコいいし」と絶賛し、「羽ばたける華があるねんから、1回ぐらい東京来てしてほしかったと思ったんですけれども」と語った。

久保田はよしたかが大阪に超高層マンションの1室を購入したために東京進出はないと予想。「そこの2階に住んでるらしくて、えらい自慢してきてたんですけどね」と暴露した。