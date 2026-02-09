DAIGO¡¢Ì¼¡õÂ©»Ò¤È½Ð¤«¤±¤¿¿åÂ²´Û¤Ç¡È°Î¶È¡É¤òÃ£À®¡¡µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¼Â¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Ã¡×¡¡ºÊ¤ÏËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¤Ç¿åÂ²´Û¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¼Â¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Ã¡×Ì¼¡õÂ©»Ò¤È½Ð¤«¤±¤¿¿åÂ²´Û¤Ç¡È°Î¶È¡É¤òÃ£À®¤·¤¿DAIGO
¡¡DAIGO¤Ï¡Öº£Æü¡¢¿åÂ²´Û¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç°ì²ó¤Ç³Í¤ì¤¿¡ªµðÂç¥¯¥¸¥é¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Åìµþ¡¦¤·¤Ê¤¬¤ï¿åÂ²´Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿Âç¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤É³Í¤Ã¤¿½Ö´ÖÌ¼¤âÂ©»Ò¤âÃ¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ð¡×¤È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÄ¹½÷¡Ê5¡Ë¡õÄ¹ÃË¡Ê2¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥¸¥é¤Ï¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ëµù¤äÉÙ¤Î¾ÝÄ§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¹Ô¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê ¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼WIN5¡ÊÇÏ¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤È¡¢¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¶¥ÇÏ¤Ë¡È±¿Ì¿¡É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤¤Î¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥¯¥¸¥é¤Ç¤«¤Ã ¤µ¤¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤¨¡×¡Ö¼Â¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Ã¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤¤¥ª¥â¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö°ìÈ¯¤ÇµðÂç¥¯¥¸¥é¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤ËÃ¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÏDAIGO¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥Ñ¥Ñ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DAIGO¤ÈËÌÀî¤Ï2016Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£20Ç¯9·î¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
