¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¡×¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤òºÆ»ñ¸»²½¤Ø3¼Ò¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß ¹Ò¶õÇ³ÎÁ¸þ¤±¤ËÄó¶¡
¡¡¥Ô¥¨¥È¥í¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¤¡¼¥³¥¹¤Î3¼Ò¤Ï1·î¤«¤é¥Ô¥¨¥È¥í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ô¥¨¥È¥íËÜÅ¹ ¥»¥ó¥È¥é¡¼¥ì¡×¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í Ä¹ÈøÅ¹¡×¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í ¼¡Ïº´ÝÅ¹¡×¤Î3Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡áSustainable Aviation Fuel¡Ë¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥³¥¹¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿ºÆ»ñ¸»²½¥¹¥¡¼¥à¤Ï¥Ô¥¨¥È¥í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç½Ð¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¤½¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò²ó¼ý¡£
¡¡¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´ø¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë3¼Ò¤Î¹çÊÛ²ñ¼ÒSAFFAIRE SKY ENERGY¤ËÄó¶¡¤·¡¢³Æ¹©Äø¤ò·Ð¤ÆSAF¤ËºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£SAF¤ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤Ç¸¶Ìý¤òÀºÀ½¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡£½¾Íè¤Î¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹Ò¶õ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÀ¯ÉÜ¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬Æ³ÆþÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥¨¥È¥í¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¤¡¼¥³¥¹3¼Ò¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉý¤ò³ÈÂç¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£