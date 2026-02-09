¡Öiichiko ºÌÅ·¡× ¾ÆÃñ¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò±§º´¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼ WEB¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«Ãæ
¡¡»°ÏÂ¼òÎà¤ÏºòÇ¯11·î5Æü¤Ë¸æÄÃºÂ1300Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿±§º´¿ÀµÜ¡ÊÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¡Ë¤ÇËÜ³ÊÇþ¾ÆÃñ¡ÖiichikoºÌÅ·¡×¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÊôÇ¼¡ÖiichikoºÌÅ· µ§´êÊôÇ¼º×¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò1·î26Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖiichikoºÌÅ·¡×¤Îµ§´êÊôÇ¼¤Ç¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤Î¿¼¹Ì¤Î·è°Õ¤ò¿ÀÁ°¤ËÊó¹ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¿À¿¦¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖiichikoºÌÅ·¡×¤¬¿ÀÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ìº×ÃÅ¤ØÊû¤²¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ±§º´¿ÀµÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ëÊôÇ¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¾åÌî½¨»Ì»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿3¼ï¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤òº×ÃÅ¤Ë¤ª¶¡¤¨¤·¤¿¡£
¡¡¿À»ö½ªÎ»¸å¤ÏÊôÇ¼¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¡ÖDRUM TAO¡×¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°½Ò¤Î¾åÌî»á¡¢»³²¼ÏÂ¹°»á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¶¨²ñ¶å½£ËÜÉôËÜÉôÄ¹¡Ë¡¢¾¾ÍÕÆ»É§»á¡ÊÆ± ´ØÀ¾ËÜÉôËÜÉôÄ¹¡Ë3¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬º£²óÊôÇ¼¤·¤¿3¼ï¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²óÊôÇ¼¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡ÖÇò¹íÎï¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¹í¥ì¥Ç¥£¡Ë¡×¡ÊiichikoºÌÅ·¡¦¥³¥¢¥ó¥È¥í¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¡¢¡ÖÅ·¶õ¤Î¹í¡×¡ÊiichikoºÌÅ·¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¥å¥é¥½¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Ö¡¼¥«¡Ë¡¢¡Ö¿À¹í¡Ê¥·¥ó¥¥¯¡Ë¡×¡ÊiichikoºÌÅ·¡¦°Â¿´±¡¥ï¥¤¥óÈ¬È¨²Ì¼ò¡¦¥°¥ì¥Ê¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡Ë¤Î3¼ï¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¡ØiichikoºÌÅ· µ§´êÊôÇ¼º×¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¾ÆÃñ¡Ù¤¬¡ØSHOCHU¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ø¹¤¬¤ë´üÂÔ¤È¼«¿®¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ú¤Â³¤¡ØiichikoºÌÅ·¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ô¢¼ò¤Ç¤¢¤ë¾ÆÃñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê»°ÏÂ¼òÎà¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£