¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¶áµ¦Âç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡¡£±²óÀï¤ÇµþÅÔÀ®¾Ï¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÈÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºå¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Î·ãÆÍ¤Ç·ãÀïÉ¬»ê¡ª¾¡¤Æ¤ÐÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë...Å·Íý¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤È´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÏµþÅÔ¹©³Ø±¡¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï
¡¡³ÆÉÜ¸©¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿ÂåÉ½£±£´¹»¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éµþÅÔÉÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£·£·²ó¶áµ¦¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡£¤½¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï£±²óÀï£¶»î¹ç¡¡¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥ÉÂÐ·è¤â
¡¡£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï£±²óÀï£¶»î¹ç¡£¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é¡¢µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤Î»³¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡ÊÂÀÍÛ¤¬µÖ¡ËÆâ¤Îµåµ»¾ì£Á¤Èµåµ»¾ì£Â¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µåµ»¾ì£Á¤Î£±²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Âè£±»î¹ç¤ÇÃÏ¸µµþÅÔ¤Î£³°Ì¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ±»Ö¼Ò¤¬¡¢¼¢²ìÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£Âè£²»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ÈÁ°Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎµþÅÔÀ®¾Ï¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ãÆÍ¡¢£±²óÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè£³»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¶áÂçÏÂ²Î»³¤¬ÆàÎÉ¤ÎÍº¡¦¸æ½ê¼Â¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µåµ»¾ì£Â¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÇòÌÚÈËÇ·´ÆÆÄ¤¬¡Ö½Õ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤¬¡¢ÏÂ²Î»³£²°Ì¤ÎÏÂ²Î»³¹©¤ÈÂÐÀï¡£Âè£²»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Ê¼¸Ë¸©Í½Áª·è¾¡¤Ç¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¤ËÇÔ¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ëÊóÆÁ³Ø±à¤¬¼¢²ì£²°Ì¤ÎÈ¬È¨¹©¤ÈÂÐÀï¡¢Âè£³»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ØÀ¾³Ø±¡¤¬¡¢ÆàÎÉ¤ÎÎ¾Íº¤Î¤â¤¦°ì¹»¡¢Å·Íý¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áµ¦ÃÏ¶è¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï£¶¹»¡Ä¤½¤·¤Æ¶áµ¦¡¦¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Î²¦¼Ô¤Ï¡©
¡¡Íâ£²·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤ÆµþÅÔ»ÔÆî¶è¤ÎµÈ¾Í±¡¸ø±àµåµ»¾ì¤Ç£²²óÀï£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥É¤Î£²¹»¡¢µþÅÔ£±°Ì¤ÎµþÅÔ¹©³Ø±¡¤Ï¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¤ÈÅ·Íý¤Î¾¡¼Ô¤È¡¢Âç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Âçºå¶Í°þ¤Ï¡¢¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯ÂÐÆ±»Ö¼Ò¤Î¾¡¼Ô¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³·îËö¤Ëºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£²£·²óÁªÈ´¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¶áµ¦ÃÏ¶è¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï£¶¹»¡££²²óÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï¡¢Íâ½µ¤Î£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤ÆµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤ÎÊõ¥öÃÓµåµ»¾ì¤Ç¡¢¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤Î¤¢¤È¡¢ÁªÈ´Âç²ñ¤Î»Ä¤ê£²¤Ä¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò¤«¤±¤Æ£²²óÀï¤ÎÇÔ¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÁªÈ´Âç²ñ¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¡Ê£²»î¹ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡£Êõ¥öÃÓµåµ»¾ì¤Çº£Ç¯ÅÙ¤Î¶áµ¦¤Î¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë£·£·²óÌÜ¤Î²¦¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè£·£·²ó¶áµ¦¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñÁÈ¹ç¤»¡Û
¢§£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡£±²óÀï£¶»î¹ç¡¡¡¡
¡ÊÂÀÍÛ¤¬µÖµåµ»¾ì£Á¡Ë
¡¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¡ÂÐ¡¡Æ±»Ö¼Ò¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¡£±£±»þ£Ë£Ï
¢µþÅÔÀ®¾Ï¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¡ÂÐ¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºå¡Ë¡¡£±£²»þ£³£°Ê¬£Ë£Ï
£¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¡¡ÂÐ¡¡¸æ½ê¼Â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¡¡£±£´»þ£Ë£Ï
¡ÊÂÀÍÛ¤¬µÖµåµ»¾ì£Â¡Ë
¡¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¡¡ÂÐ¡¡ÏÂ²Î»³¹©¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë £±£±»þ£Ë£Ï
¢ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¡ÂÐ¡¡È¬È¨¹©¡Ê¼¢²ì¡Ë £±£²»þ£³£°Ê¬£Ë£Ï
£Å·Íý¡ÊÆàÎÉ¡Ë ÂÐ¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë £±£´»þ£Ë£Ï
¢§£²·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë£²²óÀï£´»î¹ç¡¡
¡ÊµÈ¾Í±¡¸ø±àµåµ»¾ì¡Ë
¡Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¡¡ÂÐ¡¡¡Ê¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡ßÆ±»Ö¼Ò¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡¡£±£°»þ£³£°Ê¬£Ë£Ï
¢¡ÊµþÅÔÀ®¾Ï¡ßÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡¡ÂÐ¡¡¡Ê¶áÂçÏÂ²Î»³¡ß¸æ½ê¼Â¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡¡£±£²»þ£Ë£Ï
£¡Ê¾ïæÆ³Ø±à¡ßÏÂ²Î»³¹©¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡¡ÂÐ¡¡¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¡ßÈ¬È¨¹©¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡¡£±£³»þ£³£°Ê¬£Ë£Ï
¤¡ÊÅ·Íý¡ß´ØÀ¾³Ø±¡¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡¡ÂÐ¡¡µþÅÔ¹©³Ø±¡¡¡£±£µ»þ£Ë£Ï
¢§£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÊõ¥öÃÓµåµ»¾ì¡Ë
½à·è¾¡£²»î¹ç
¡¦£²²óÀï¡¤Î¾¡¼Ô¡ß£²²óÀï¢¤Î¾¡¼Ô¡¡£±£°»þ£³£°Ê¬£Ë£Ï
¡¦£²²óÀï£¤Î¾¡¼Ô¡ß£²²óÀï¤¤Î¾¡¼Ô¡¡£±£²»þ£±£°Ê¬£Ë£Ï
ÁªÈ´Âç²ñÂåÉ½·èÄêÀï£²»î¹ç¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦£²²óÀï¡¤ÎÇÔ¼Ô¡ß£²²óÀï¢¤ÎÇÔ¼Ô¡¡£±£³»þ£µ£°Ê¬£Ë£Ï
¡¦£²²óÀï£¤ÎÇÔ¼Ô¡ß£²²óÀï¤¤ÎÇÔ¼Ô¡¡£±£µ»þ£³£°Ê¬£Ë£Ï
¢§£²·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÊõ¥öÃÓµåµ»¾ì¡Ë
·è¾¡Àï¡¡£±£²»þ£´£°Ê¬£Ë£Ï