¡Ö¿´Îî?¡×°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤â¡Ö¿´Îî¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡© ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¡Ö¿´Îî¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿´Îî¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿´Îî?¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤È¿´Îî¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¹¬¤»¤ò¸Æ¤ÖÎî¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿´Îî¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¡£15Ç¯°Ê¾å¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ð¡¼¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀÊ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ð¡¼¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¡£¿´Îî¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢6ËçÌÜ¤Ç¤Ï±ü¤Ë¿Í±Æ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Î²ÏËÜÍ´µ®¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÂÎ¤Ï²ÏËÜ¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼Ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×2025Ç¯10·î28Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸å¤í¤Ë¿Í±Æ¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡£¿´Îî¼Ì¿¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö#¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ÎÉã¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¤¥Î¥Ã¥Á¤Î¤ªÉãÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)