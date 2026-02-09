¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡ÛÀÐÀî3¾®Áªµó¶è¡Ö¼«Ì±ÆÈÀê¡× ÈæÎãÉü³è¤Ç¡ÖÃæÆ»¡×¡Ö¹ñÌ±¡×¡Ö»²À¯¡×ÀÐÀî¤«¤é6¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÂÀ¸
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï8ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¸©Æâ3¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç3¿Í¤¬Éü³èÅöÁª¤·¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ï6¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî3¶è ¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¡ÖµÄÀÊÃ¥´Ô¡×
ÀÐÀî3¶è¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÁªµó¤ÇÈæÎãÉü³è¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦À¾ÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦¶áÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ë8000É¼°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¡¢Áªµó¶è¤Ç¤ÎµÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÀ¾ÅÄ¾¼Æó¤µ¤ó¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Â®¤ä¤«¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤¿¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÐÀî3¶è ÃæÆ»¡¦¶áÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¡ÖÎÞ¤ÎÈæÎãÉü³èÅöÁª¡×
¶áÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÉü³èÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¶áÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÕÉ÷¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤ì¤É¡¢»äÃ£¤ÎÇ®°Õ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ÀÐÀî1¶è ¼«Ì±¡¦¾®¿¹ÂîÏº¤µ¤ó¡Ö°µ¾¡¤Î3Áª¡×
ÀÐÀî1¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦¾®¿¹ÂîÏº¤µ¤ó¤¬¼¡ÅÀ¤Î¸õÊä¤Ë3Ëü5000É¼Í¾¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢3Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¾®¿¹ÂîÏº¤µ¤ó¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´üÂÔ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×ÀÐÀî2¶è ¼«Ì±¡¦º´¡¹ÌÚµª¤µ¤ó¡Ö°µÅÝÅª6Áª¡×
ÀÐÀî2¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦º´¡¹ÌÚµª¤µ¤ó¤¬ÆÀÉ¼Î¨8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë°µÅÝÅª¾¡Íø¤Ç6Áª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡þº´¡¹ÌÚµª¤µ¤ó¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÀî¸©Á´ÅÚ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆî²Ã²ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤âÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£6´üÌÜ¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤ÆË½¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×ÈæÎãÉü³è¡Ö¹ñÌ±¡¦¾®ÃÝ³®¤µ¤ó¡×¡Ö»²À¯¡¦ÀîÍµ°ìÏº¤µ¤ó¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦¾®ÃÝ³®¤µ¤ó¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÀîÍµ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÈæÎãÉü³è¤·¤¿¾®ÃÝ³®¤µ¤ó¡Ö·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬»ä¤Î»Å»ö¡£¤¤ç¤¦¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¡þÈæÎãÉü³è¤·¤¿ÀîÍµ°ìÏº¤µ¤ó¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¿®Â÷¤òÄº¤¤¤¿¡¢¤³¤ÎµÄÀÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÀÐÀî¸©¤«¤é6¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÂÀ¸
ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤ÏÁ°¿¦5¿Í¤È¿·¿Í1¿Í¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£