¡Ú½°±¡Áª¡Û·§ËÜ¤ÏÁ´Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±µÄÀÊ¼é¤ë¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï£´¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
Âè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ï8ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ï4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¡¢µÄÀÊ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ1¶è
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¤Ç¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÌÚ¸¶Ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤è¤½14Ëü4000É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ2¶è
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¢À¾ÌîÂÀÎ¼¤µ¤ó¤¬¡¢11Ëü5000É¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ3¶è
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¢ºäËÜÅ¯»Ö¤µ¤ó¤¬11Ëü7000É¼¶á¤¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢9²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ4¶è
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Î¶â»Ò¶³Ç·¤µ¤ó¤¬¡¢14Ëü1000É¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈæÎã¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ç¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎµÈÅÄÀë¹°¤µ¤ó¡Ê58¡¦¹ÓÈø»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¡¢5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢56.70¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤«¤é4.64¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤Î30.38¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢·§ËÜ¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2003Ç¯¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£