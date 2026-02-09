¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡¡¼«Ì±Âç¾¡¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£¸¬µõ¤Ë¡×¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÌîÅÞ¤ÎÂ¸ºß¶¯Ä´
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï9Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸¬µõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Î¼êÂ³¤¾å¡¢»²±¡¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢½°±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Í½»»°Æ¤äË¡°Æ¤ò½°±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½°»²Î¾±¡¤ÇÌîÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡ËÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤Î·Ç¤²¤¿´ðËÜÀ¯ºö¡¢ÆÃ¤Ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï²æ¡¹¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·ûË¡¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤âÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤À¯ºö¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÁË¤àÀªÎÏ¤¬¸®ÊÂ¤ß¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤ÎÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬Âç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌó30Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞ»þÂå¤¬´°Á´¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£