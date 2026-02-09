°ÂÁ´¤À¤«¤é¤È¡ÖÂà¿¦¶â1000Ëü±ß¡×¤ò¡ÈÄê´üÍÂ¶â¡É¤ËÍÂ¤±¤ëÉã¡Ä¤â¤·NISA¤Ç¡ÖÇ¯Íø3¡ó¡ß10Ç¯¡×¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡È90Ëü±ß¤Îº¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âNISA¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
£´ÂçÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤Ï2·î¤Ë¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¶âÍø¡×¤ò°ú¤¾å¤²¡ÈÇ¯Íø0.3¡óÂæ¡É¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ï2025Ç¯3·î°Ê¹ß¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¶âÍø¡×¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤«¤éºÆ¤Ó¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î¤«¤é¤Î¶âÍø¤Ï¿ÞÉ½£±¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.75%ÄøÅÙ¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤
¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍÂ¶â¶âÍø¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬ÀßÄê¤¹¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Ç¤¹¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡óÄøÅÙ¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÍø¾å¤²¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤äÊª²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£½Õ¤Ë¤â¼¡²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Íø¾å¤²¥Úー¥¹¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×ÄøÅÙ¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±ßÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄê´üÍÂ¶âvsNISA¡Û¡È1000Ëü±ß¡É¤ò10Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤Ä¤¯¡©
·ÇÂê¤ÎÉã¿Æ¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÂç¸ýÄê´üÍÂ¶â¡×¤È¤·¤ÆÍÍø¤ÊÍøÎ¨¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÞÉ½£±¤Î¤è¤¦¤Ë10Ç¯Êª¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô°Ê³°¤Î3¹Ô¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯Êª¤Î¶âÍø¤Ï¡Ö0.825～0.900¡ó¡×¤Ç¤¹¡£
NISA¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÊ¡Íø¸ú²Ì¡×¤òÆÀ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¾Ç¯Ê£Íø¡×¡Ö¸µÍø¶â¼«Æ°·ÑÂ³¡×¤¬¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍÂÆþ´ü´ÖÃæ¤ÎÍøÎ¨¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤È²¾Äê¤·¡¢Ç¯2²óÅ¬ÍÑ¡¢¸µ¶â¤ËÀÑ¤ßÁý¤·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¶âÍø0.900¡ó¤Î¾ì¹ç¤Î10Ç¯ÌÜ¤ÎËþ´ü»þÅÀ¤ÇÍøÂ©¤Ï¡Ö93Ëü9534±ß¡×¤Û¤É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢²òÌó»þ¤Ë¸»ÀôÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤¬20.315¡ó°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢93Ëü9534±ß－19Ëü867±ß¡Ê¾®¿ôÅÀ°Ê²¼·«¤ê¾å¤²¡Ë¡áÌó75Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢NISA¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÍ»Ä£¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1000Ëü±ß¤ò120¥ö·î¤Ç³ä¤Ã¤¿¡Ö·î8Ëü3000±ß¡×¤ò¡ÖÇ¯´ÖÍø²ó¤ê3¡ó¡×¡Ö´ü´Ö10Ç¯¡×ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï1157Ëü±ß¤Ç¸¶»ñ¤Î996Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿±¿ÍÑ±×¤Ï¡Ö161Ëü±ßÄøÅÙ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î·×»»¤Ë¤è¤ê¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¤ÈNISA¤Î¾ì¹ç¤Ç¤ÏÌó90Ëü±ß¤Îº¹¤¬ÉÕ¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐNISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÂà¿¦¶âÄê´ü¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÍøÎ¨¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥±ー¥¹¥Ð¥¤¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£NISA¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿ー¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô ±ßÍÂ¶â¶âÍø
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô ±ßÍÂ¶â¶âÍø
³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô ±ßÍÂ¶â¶âÍø
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô ±ßÍÂ¶â¶âÍø
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー