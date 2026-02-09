ÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡õ»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤ÎÀãÍ·¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹¤¹¤®¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×¡ÖÍ·¤Ó¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Àã¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡ÖÍ·¤Ó¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¹¡¹¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÇÀãÍ·¤Ó¤¹¤ë»Ñ
ÄÔ¤Ï¡Ö¥³¥¢¡¢¥»¥¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¤È»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤¬¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀãÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¡¢¼«Âð¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÎÃæ¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò½¸¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢ÀãÅê¤²¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤à2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÀã¤Î»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤ªÄí¤¬¹ë²Ú¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¹¤¹¤®¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×¡ÖÍ·¤Ó¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢Àã·Ê¿§¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»ÒÅê¹Æ
