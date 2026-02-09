¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë ¥Õ¥ì¥º¥ô¥§¥ë¥¯=¥³¥ë¥Ë¥¯¥¹¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ
¡Ú¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë ¥Õ¥ì¥º¥ô¥§¥ë¥¯=¥³¥ë¥Ë¥¯¥¹¡Û »²¹Í²Á³Ê¡§8,000±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,313±ß ³ä°úÎ¨¡§46¡ó
(C)KOTOBUKIYA
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë ¥Õ¥ì¥º¥ô¥§¥ë¥¯=¥³¥ë¥Ë¥¯¥¹¡×¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¤è¤ê¡¢¶ðÅÔ¤¨ー¤¸»á¤¬Èþ¾¯½÷²½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥º¥ô¥§¥ë¥¯¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡£¿·µ¬Éð´ï¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥·¥çー¥Æ¥ë¡×¤È¿·µ¬È±·¿¡¢¿·µ¬É½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¤Ç¤Î²ÄÊÑµ¡¹½¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿3·ÁÂÖ¤ÎÊÑ·Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¨»²¹Í²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
