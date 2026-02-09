¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤êDORO·³ÃÄ¤¬ÅÅÆ°¤ÇÁö¤ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¡Ú¥æ¥é¥æ¥é¿¹ ¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE DORO ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥Óー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û 4·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§11,880±ß¡Ê6¸ÄÆþ¤êBOX¡Ë
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ï¡¢ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥æ¥é¥æ¥é¿¹ ¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE DORO ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥Óー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6¸ÄÆþ¤êBOX¤Ç11,880±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¥ßー¥à¡ÖDORO¡×¤¬¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅÅÆ°¤ÇÁö¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¥æ¥é¥æ¥é¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç4ÂÊâ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÃÓ¤Î¶ËÀ¤òµÕ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈµÕÊý¸þ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏDORO¡¦CINDORO¡¦SHIDORO¡¦SYUDORO¡¦PLDORO¡¦GDORO¤ÎÁ´6¥¥ã¥é¡£¤µ¤é¤ËDORO¤Ë¤ÏÁ´¿È¤¬¶â¤Ô¤«¤Î¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)SHIFT UP Corp.