¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢ºÊ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÎÁÍý¤òÂÀ¸ÝÈ½¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥á¥»¥ó¥¤²´éÚ¥È¥Ã¥¯¥¯¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤¬¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥á¥»¥ó¥¤²´éÚ¥È¥Ã¥¯¥¯¡Ê´Ú¹ñÉ÷Ìß¥¹¡¼¥×¡Ë¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
2·î8Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ãTV¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã»Ë¾åºÇ¹â¤ÎµìÀµ·î¤Î¿©Âî¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Î¥È¥Ã¥¯¥¯¥ì¥·¥Ô¤È¿¿¿´¹þ¤á¤¿µû¤Î¾ø¤·¼Ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó♡¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¤ªÇ¦¤ÓÆüËÜ¥Ç¡¼¥È
º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äÆ±Î½¤«¤é¤Î²¹¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µìÀµ·î¤ò·Þ¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤â½àÈ÷¡£¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Àµû¤Î¾ø¤·¼Ñ¤òºî¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬µìÀµ·î¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤¹¤¹¤á¤¿¥á¥»¥ó¥¤²´éÚ¥È¥Ã¥¯¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤Ï¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ÊÁ°¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥ó¤é¤ÈºîÉÊ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬¥á¥»¥ó¥¤²´éÚ¥È¥Ã¥¯¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±ÆÃæ¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤¬¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥Ã¥¯¥¯¡©¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö¥á¥»¥ó¥¤²´éÚ¥È¥Ã¥¯¥¯¡×¤È²óÅú¡£¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤¬¡Ö¿·Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ»¿Æ±¤·¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢·ëº§¸å¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼êºî¤ê¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡É¤òÉ×¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥»¥ó¥¤²´éÚ¥È¥Ã¥¯¥¯¡×¤òÄ¾ÀÜ¤¹¤¹¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ô¥ç¥ó¡£2003Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2005Ç¯¤Î¡Ø»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¥à¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ø¥¸¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥É¤ËÎø¤·¤¿»ä¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥éµÜÅÂ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¿¶¦½õ¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£2022Ç¯3·î31Æü¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£