¡¡2·î8Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÂ¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß] ¡£ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÀãÌÏÍÍ¤È¤¤¤¦°Å·¸õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¤À¡£
¡¡Æ±¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤éMiraiMira¤È¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×´ØÏ¢ºîÉÊ¤È¡¢ASCENDIA¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ²Ö³¤ºéµ¨¡Ê²¾¡Ë
¡¡MiraiMira¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ²Ö³¤ºéµ¨¡Ê²¾¡Ë¡×¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¸¶·¿¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÈ¯Çä»þ´ü¤ä²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒÂ¤À¤±·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¤Þ¤É¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ºîÉÊ¤À¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶·¿¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ø»Ò¤ÎÌÚÌÜ¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ·îÂ¼¼êÝÜ¡Ê²¾¡Ë
¡¡¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤È¤·¤Æ¡¢MiraiMira¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ·îÂ¼¼êÝÜ¡Ê²¾¡Ë¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²¾¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©Éþ»Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£É÷¤ËÀú¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤È±¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£Â¤Î´Ö¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥º¤â¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡Ê²¾¡Ë
¡¡MiraiMira¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡Ê²¾¡Ë¡×¡£¤³¤Á¤é¤â¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»±¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¶õÌÏÍÍ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À´Æ½¤Ãæ¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éºÌ¿§¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º Èõ¸ý±ß¹á¡ÚMerry¡Û
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º Èõ¸ý±ß¹á¡ÚMerry¡Û¡×¤Î¸¶·¿¤¬½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÈ¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÏP-SSR¡Ö¡ÚMerry¡ÛÈõ¸ý ±ß¹á¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²Ö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥«¥¦¥¬ー¥ëver.
¡¡ASCENDIA¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥«¥¦¥¬ー¥ëver.¡×¡£Æ±¥Öー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¸¶·¿¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÀµ¼°¤ÊÈ¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÊö¥Ê¥À¥ì»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯ー¥ë¤Ê¥«¥¦¥¬ー¥ë»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥«¥¦¥¬ー¥ë¥Ï¥Ã¥È¤òÆ¬¤ËÈï¤ê¡¢½Æ¤òË¹»Ò¤Î¥Ä¥Ð¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÃåÉôÊ¬¤Î¾æ¤¬Ã»¤¤Ê¬¡¢¹ø²ó¤ê¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¥»¥¯¥·ー¤À¡£ÂÀ¤â¤â¤ËÃå¤±¤¿½Æ¥Û¥ë¥Àー¤ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Öー¥Ä¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C) ¹âÊö¥Ê¥À¥ì