¡Ú¤¤µ¤é¤®¾Þ¡ÛËü°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤¬ºÇ½ªÄ´À°¤Ç¹¥µ¤ÇÛ¡¡µÜÅÄÄ´¶µ»Õ¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢¡Âè£¶£¶²ó¤¤µ¤é¤®¾Þ¡¦£Ç£³¡Ê£²·î£±£°Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£²·î£¹Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì
¡¡¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÂåÂØ³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥º¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦°ËÆ£·½»°±¹¼Ë¡Ë¤È£²Æ¬¤Ç£¸Æü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢³«Êü¤µ¤ì¤¿¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò£²¼þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ëÁö¤ê¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÏÎÉ¹¥¤Ë¸«¤¨¡¢½ç±ä¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÇÏ¤âÊª¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¥Ï¥ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç±¦²ó¤ê¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ï£¸Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢£·Æü¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÆþ±¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢Èþ±º¤«¤éÄ´¶µÍÑ¤Î°È¤äÇÏ¶ñ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢£²ÆüÂ³¤±¤Æ¾è¤ê±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥«¥¤¥Ð¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¡£¤â¤¦£±Æ¬¡Ê¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥º¡Ë¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£±¿Æ°ÎÌ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¨¤½¤¦¤À¡£