¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¡Ö¼Äß· ¹ ¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æVer.¡×¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½·èÄê
¡Ú¼Äß· ¹ ¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æVer.¡Û 2·î8Æü È¯É½
¡¡¥Í¥ª¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¡Ö¼Äß· ¹ ¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æVer.¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò2·î8Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î¥·ー¥º¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¡×¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¼Äß· ¹¤ò¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¸ø¼°X¤Ë¤ÆÍ½¹ð¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹¼Äß· ¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
