¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×ÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ËÂç¶½Ê³¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±°Ì¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÅÀ¥È¥Ã¥×¤ÇºÇ½ª¼ïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ª³êÁö¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£±£¹£´¡¦£¸£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·£²°Ì¡£ÆüËÜ¤Ï¹ç·×£¶£¹ÅÀ¤È¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë£±ÅÀº¹¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»¤È½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºäËÜ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¡¼¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ªËÜÅö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡ª¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ÇÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÄÂÎÀï¤ÇÅÀ¿ô¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë»°±ºÁª¼ê¤¬Å¾¤²Íî¤Á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¼¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âÃÄÂÎÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£