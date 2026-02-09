Âè£²¼¡¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¤Ø»ÏÆ°¡¢°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©³ÎÇ§¤Ø¡Ä¡Ö³ÕÆâ¶¨ÎÏ¡×µá¤á¤ë°Õ¸þ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿½°±¡Áª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹Æü¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÂè£²¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤Ë¸þ¤±¡¢»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¤Ï¸á¸å¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¼«Ì±¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¸åºÇÂ¿¤Î£³£±£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬ÁíÄê¿ô¤Î£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤âÀï¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£¹Æü¸áÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µÄÀÊ¿ô¤Ë¸«¹ç¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¸á¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÎ×»þ¤ÎÅÞÌò°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç°Ý¿·¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÁíºÛ¤È¤·¤ÆÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¼óÁê¤Ï£¸ÆüÌë¤ÎÌ±ÊüÈÖÁÈ¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÕÆâ¤ÇÀÕÇ¤¤ò°ì½ï¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³ÕÆâ¶¨ÎÏ¡×¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£°Ý¿·¤ÏÂÖÅÙ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ò£±£¸Æü¤Ë¤â¾¤½¸¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±ÆüÃæ¤ËÂè£²¼¡Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£¼óÁê¤Ï¸¶Â§¡¢Âè£±¼¡Æâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤òºÆÇ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ý¿·µÄ°÷¤¬Æþ³Õ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï³ÕÎ½¿Í»ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¼óÁê¤Ï£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¿ä¿Ê¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏ¡Ë¤Î»ÊÎáÅãµ¡Ç½¶¯²½¤ä¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã£³Ê¸½ñ¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÄê¤òÄÌ¤¸¤¿ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï¸øÌó¤Ç¡¢£²Ç¯´Ö¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Î¸¡Æ¤²ÃÂ®¤ò·Ç¤²¤¿¡£¼óÁê¤ÏÄ¶ÅÞÇÉ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±Æâ¤Ë¿µ½ÅÏÀ¤¬¶¯¤¤¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼óÁê¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£