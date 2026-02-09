¥ê¥Ã¥¿¡¼49.3kmÁö¤ë¡ª 35Ëü±ß¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿·¡É¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë¡ÈÃíÊ¸»¦Åþ¡É¡ª ¤µ¤Ã¤½¤¯ÁèÃ¥Àï¤Ë¡© ¡Öºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× ¿·¡Ö¥ê¡¼¥É125¡×2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ë
¤É¤Î¿§¤¬¿Íµ¤¡© ÈÎÇäÅ¹¤¬¸ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·¹¸þ¤Ï
¥Û¥ó¥À¤Ï2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ö¥ê¡¼¥É125¡×¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥É125¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÀ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡Ö¥ê¡¼¥É125¡×¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê12Ëç¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1845mm¡ßÁ´Éý700mm¡ßÁ´¹â1130mm¡£¼´µ÷¤Ï1275mm¤È¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï140mm¡¢¥·¡¼¥È¹â¤Ï760mm¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï116kg¤È·ÚÎÌ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢124cc¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯OHC4¥Ð¥ë¥ÖÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ11ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯12Nm¤Ç¤¹¡£
ÁõÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥È²¼¤Ë¤Ï37¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥é¥²¥Ã¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºÎÍÑ¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äB4¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÅÅ¸»¤Îµ¯Æ°¤Ë¤Ï¥¡¼¥ì¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖHonda SMART Key¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤ÏUSB¥¿¥¤¥×C¥½¥±¥Ã¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½¼«ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥é¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÑÂ³¿§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ÎÁ´3¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥ê¡¼¥É125¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ÅÔÆâ¤ÎÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¡Ø¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥é¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥É¡Ù¤È¤·¤ÆÀÖ¿§¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿§¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÇÉ¼êÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥Ë¥é¥Û¥ï¥¤¥È¡Ù¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥É¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤â¤Þ¤Àºß¸Ë¤Î¼è¤ê´ó¤»¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤¬¼ã´³°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤·¤¿¤éÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Îºß¸Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
Á°¤Î¥â¥Ç¥ë°ÊÁ°¤«¤é¹õ¤äÇò·Ï¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÂ³¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¡¼¥É125¤ÏÄÌ¶ÐÍÑ¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¤ÏÇ¼¼Ö¤ò¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Î¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥ê¡¼¥É125¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤ò»ý¤Á¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢35Ëü2000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºß¸Ë¤¬·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÈÎÇäÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£