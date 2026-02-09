¡ã»Ò¤Î¼õ¸³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¡ª¡©¡ä¡Ö¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡ª¡×´ª°ã¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¥Ó¥·¥Ã¡ÚÂè6ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§¥ß¥Ê¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
»ä¡Ê¥ß¥Ê¥Þ¥Þ¡¢40Âå¡Ë¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤ÎÊì¡£Ì¼Æ±»Î¤¬Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤¬3ÁÈ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò¤È¤Ã¤Æ¥ß¥Ê¥Þ¥Þ¡¢¥»¥¤¥é¥Þ¥Þ¡Ê40Âå¡Ë¡¢¥ê¥³¥Þ¥Þ¡Ê40Âå¡Ë¡¢¥Ï¥ë¥Þ¥Þ¡Ê40Âå¡Ë¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ÞÆ±»Î¤ÏÄê´üÅª¤Ë4¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤¹¤ëÃç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¤¥é¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬Ì¼¤¿¤Á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¤«¤é¹¥´ñ¿´²¢À¹¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤Ë³¤³°¤ÎÂç³Ø¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¸©Æâ¥È¥Ã¥×¤Î»äÎ©¹»¡¦Z¹â¤¬¶áÇ¯¡¢³¤³°Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¤¥é¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¡ÖºÇ¶á¥ß¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡×¤È¡¢¿´ÇÛ¤òÁõ¤Ã¤ÆÁ§º÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¤¥é¥Þ¥Þ¤Ï¤¿¤À±½ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤¬Íß¤·¤¤¤À¤±¡£¤â¤·¤¯¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Î¼«Ëý¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¼¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¤¥é¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤È¤ÏÆ±À¤Âå¤ÎÌ¼¤Î»Ò°é¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤ÎÀ®ÀÓ¤òÁ§º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ä¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¿ÊÏ©¤ò¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¥à¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
