±§³ÀÈþÎ¤¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ç·î9½é½Ð±é¡¡¥»¥ì¥Ö¥Ñ¥ê¥Ô¥É¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤ò¤á¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¡Ê2·î2ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±§³À¤Ïº£²ó¡¢·î9½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ð²Ö¤¬¡Ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡È¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¡É¤Î±§³ÀÈþÎ¤
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤Ë¤È¤Ê¤ê°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
¡¡±§³À±é¤¸¤ë´äºêº»Íå(¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤µ¤é)¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê°å»Õ¡£¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¹âµéÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¥¥é¥¥é¤·¤¿»äÀ¸³è¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¥ê¥¢¥ë¥»¥ì¥Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡£¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Î¥°¥é¥ó¥Ç¥µ¥¤¥º¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¥ä¥ó¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ê¸Ð²»ÇÈ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ³Ê¤Ç¡¢Æó¿Í¤¬²ñÏÃ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¡£É´²ßÅ¹¤Î³°¾¦¤òÉÂ±¡¤Ë¸Æ¤Ó¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¶¯¼Ô¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡º£ºî¤Ç¡È·î£¹¡ÉºîÉÊ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë±§³À¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¥é¥¸¥ª¤äCM¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·±éµ»¤ÎÉý¤ò¼¨¤·¤¿¡£³Î¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç³ÆÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±§³ÀÈþÎ¤
¥Ñ¥ê¥Ô¥É¥¯¥¿¡¼Ìò¤È¤ª»Ç¤¤¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤ò¤á¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦º»Íå¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶ÛÄ¥¤Ï¿á¤Èô¤ó¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ¤Èº»Íå¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¸ÄÀË¤«¤Ê°å»Õ¤ä´µ¼Ô¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¸Ð²»ÇÈ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤Ó·Òê¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤â¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¾¡ª¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ð²Ö¤¬¡Ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡È¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¡É¤Î±§³ÀÈþÎ¤
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤Ë¤È¤Ê¤ê°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
¡¡º£ºî¤Ç¡È·î£¹¡ÉºîÉÊ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë±§³À¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¥é¥¸¥ª¤äCM¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·±éµ»¤ÎÉý¤ò¼¨¤·¤¿¡£³Î¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç³ÆÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±§³ÀÈþÎ¤
¥Ñ¥ê¥Ô¥É¥¯¥¿¡¼Ìò¤È¤ª»Ç¤¤¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤ò¤á¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦º»Íå¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶ÛÄ¥¤Ï¿á¤Èô¤ó¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ¤Èº»Íå¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¸ÄÀË¤«¤Ê°å»Õ¤ä´µ¼Ô¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¸Ð²»ÇÈ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤Ó·Òê¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤â¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¾¡ª¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹