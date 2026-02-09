Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢¼«Ì±Âç¾¡¤Î½°±¡Áª¤Ë»ä¸«¡ÖÀ¯¼£¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡×¡¡¹â»Ô¿Íµ¤¤Ë¡Ö¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊÁ°10¡§25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤¬VTR¤ÇÎ®¤ì¤¿¸å¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤«¿ä¤·³è¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢À¯¼£¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡£¤³¤Î¿Í¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¿®ÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡£ÃæÆ»¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤¤Ìõ¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ý¥ê¥·¡¼¤Þ¤Ç¿¿µÕ¤Ê2¿Í¤¬¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡ÊÍ¸¢¼Ô¤¬¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿VTR¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ËÌÀ¤ë¤¯¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¸¢ÎÏ¤ÎÈãÈ½¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·úÀßÅª¤ÊÈãÈ½¡Ê¤¬Âç»ö¡Ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ÍÈ¤²Â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
