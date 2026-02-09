¡Ú½°±¡Áª¡¦¿·³ã4¶è¡ÛÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á¤¬ÍîÁª¡¡ÈæÎãÉü³è¤Ê¤é¤º¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ï°ÛµÄ¡×
2·î8Æü¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·³ã4¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤ËÇÔÀï¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÊÆ»³Î´°ì»á¤ÎÇÔÀï¤ÎÊÛ
ÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤ËÁªµóÀï¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï»ä¤È¤·¤Æ¡¢ÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¤ÏÁ´ÉôÁÊ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁªµóÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ²ù¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤ì¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁªµóÀï¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ²ù¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿º£¸å¸«¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ç¤¯¤¸¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÊý¸þÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ä¤ÎÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼êË¡¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²þ¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö»þ¡×¤Ï½ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ËÍ¤«¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ»þ¤¬½ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò²æ¡¹¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈæÎã¤ÎÊý¤â¡¢¤³¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¤Û¤ÜÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£