º£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈ¤Ç¡¢9Æü¤Î°¤ÁÉÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼10ÅÙ¤ò²¼²ó¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤´¨µ¤¤ÈÊü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£¹ÆüÄ«¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤Ç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼11.8¡î¤È¡¢1978Ç¯¤«¤é¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å5ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤µ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÁÉ»Ô¤ÎÍ·¿åÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¤Î¿å¤¬Åà¤ê¡¢ÃÓÁ´ÂÎ¤òÉ¹¤¬Ê¤¤¤¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤«¤é¤ÎÀã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢Æî°¤ÁÉÂ¼¤Î¸©Æ»°¤Á¾µÈÅÄÀþ¤Ê¤É¤¬¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»³±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¥Á¥§ー¥óµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´¨¤µ¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10Æü¤â»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Â³¤Äã²¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£