¤µ¤ó¤Þ¡¡Åì½Ð¾»Âç¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Î¿¿Áê¡¡¡È½÷Í¥3¿Í¤È¶¦Æ±À¸³è¡É¤â¼Â¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡Ê37¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åì½Ð¤Ï2020Ç¯¡¢½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤Ç½÷Í¥¤Î°É¤ÈÎ¥º§¡£»³±ü¤Ø°Ü½»¤·¤¿¡£24Ç¯8·î¤Ë¤Ï¸µ½÷Í¥¡¦¾¾ËÜ²ÖÎÓ¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤ÈºÆº§¤òÈ¯É½¡£25Ç¯2·î¤Ë²ÖÎÓ¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°Ü½»»þ¡¢½÷Í¥3¿Í¤È¶¦Æ±À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢Åì½Ð¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£½÷Í¥¤µ¤ó3¿Í¤ÈÅì½Ð¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ½µ´©»ï¤Ï½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢½µ´©»ï¤Ë¡È½÷¤Î»Ò3¿Í¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âËÜ¿Í¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¬¸ý¶´¤à¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤«¤é¤Ê¡¢²¿¤â¤«¤â¡£±ü¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âËÜ¿Í¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£