¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù·îÌî¤¦¤µ¤®¤Î²È¤ÏËãÉÛ½½ÈÖ¤Ç6²¯±ßÄ¶...¥¢¥Ë¥á³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡Ö·î168Ëü¡×
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤íÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·îÌî¤¦¤µ¤®¤Î²È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ¤È¤¤¤¦ÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤Î²È¤ò¸½¼Â¤ÎÉÔÆ°»º¤È¤·¤Æ¶â³Û¤Ë´¹»»¤·¤¿¤é¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºîÉÊÅö»þ¤È¸½ºß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
·îÌî¤¦¤µ¤®²È¤ÏËãÉÛ½½ÈÖ¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ
Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Íâ1992Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·îÌî¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤ÊÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£µã¤Ãî¤Ç¥É¥¸¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ï¢ºÜÅö»þ¤Î¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¡×¡£ºîÃæ¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ä¸ø½°ÅÅÏÃ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢³¹¤Î¶õµ¤´¶¤«¤é¤â1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÅìµþ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥Ð¥È¥ë¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»À¸³è¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥É¥¸¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Î·îÌî¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼«Âð¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÄíÉÕ¤¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë²ÈÂ²4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÀßÄê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¤«¤Ê¤ê·Ã¤Þ¤ì¤¿½»´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¤ÏÉÁ¼Ì¤«¤é4LDK¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï150Ö(Ìó45ÄÚ)Á°¸å¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤Ï120Ö(Ìó36ÄÚ)Á°¸å¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤âÀÎ¤âÄ¶¹â³ÛÊª·ï!? ¤½¤Î²Á³Ê¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·îÌî¤¦¤µ¤®²È¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò¶â³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºîÉÊÅö»þ¤Î1992Ç¯¤È¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊÅö»þ¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê
¤Þ¤º¡¢1992Ç¯Åö»þ¤ÎÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤Î·îÌî¤¦¤µ¤®²È¤ÎÉßÃÏ¤Ï¡¢150Ö(Ìó45ÄÚ) ¤ÈÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¸øÉ½¤ÎËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1992Ç¯¤ÎËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¸ø¼¨ÃÏ²ÁÊ¿¶Ñ(½»ÂðÃÏ)¤Ï¡¢1Ö¤¢¤¿¤êÌó626Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÉßÃÏÌÌÀÑ150Ö¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÌó626Ëü±ß¡ß150Ö¡áÌó9²¯3,900Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ·úÊª²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê·úÃÛÈñ¤ò¤â¤È¤Ë¿äÄê¤·¤Þ¤¹¡£·îÌî²È¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤ò120Ö(Ìó36ÄÚ)¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·úÃÛÈñ¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó3,900Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¹©»ö¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿»ØÉ¸¤ò¡Ö·úÃÛÈñ»Ø¿ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¹´ü¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1992Ç¯¤´¤í¤Î¿å½à¤Ï¸½ºß¤Î¤ª¤ª¤è¤½70¡Á80%¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢1992Ç¯Åö»þ¤Î¿å½à¤ò¸½ºß¤Î80¡ó¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î·úÊª²Á³ÊÌó3,900Ëü±ß¤Î80%¤Ï¡¢Ìó3,120Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ÅÚÃÏ²Á³Ê¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢1992Ç¯Åö»þ¤Î·îÌî²È¤Ï¡ÖÌó9²¯3,900Ëü±ß¡ÜÌó3,120Ëü±ß¡áÌó9²¯7,020Ëü±ß¡×¤È»î»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê
¼¡¤Ë¡¢·îÌî²È¤Î¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ²Á³Ê¤È·úÊª²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ºÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¸ø¼¨ÃÏ²ÁÊ¿¶Ñ(½»ÂðÃÏ)¤Ç¤¢¤ë1Ö¤¢¤¿¤êÌó390Ëü±ß¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£·îÌî²È¤ÎÉßÃÏ¤ò150Ö(Ìó45ÄÚ)¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ï¡ÖÌó390Ëü±ß¡ß150Ö¡áÌó5²¯8,500Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£
·úÊª²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ120Ö¤Î·úÃÛÈñ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ëÌó3,900Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Î²Á³Ê¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î·îÌî²È¤Ï¡ÖÌó5²¯8,500Ëü±ß¡ÜÌó3,900Ëü±ß¡áÌó6²¯2,400Ëü±ß¡×¤È»î»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù·îÌî²È¤Î²Á³Ê¤Ï¸½ºß¤¤¤¯¤é?
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ô»ú¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·îÌî¤¦¤µ¤®²È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â1992Ç¯Åö»þ¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÚÃÏ²Á³Ê¤¬¹â¤¯»î»»¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÃÏ²Á¤¬°Û¾ï¤Ê¿å½à¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤¬¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤«¤é¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û
¤Ç¤Ï¡¢²¾¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¸½ºß¤Î·îÌî²È(ÅÚÃÏ¡Ü·úÊª¤ÇÌó6²¯2,400Ëü±ß)¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¬¶â¤ò2³ä(Ìó1²¯2,480Ëü±ß)ÍÑ°Õ¤·¡¢»Ä¤ê8³ä¤ÎÌó4²¯9,920Ëü±ß¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Ï8,000Ëü±ß¤Ç¤¹(2026Ç¯4·î¡Á¤Ï1²¯2,000Ëü±ß)¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶âÍø¥¿¥¤¥×: Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø(¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ê¤É)
¡¦¶âÍø: 2.08¡ó
¡¦ÊÖºÑ´ü´Ö: 35Ç¯
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó168Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·îÌî¤¦¤µ¤®¤ÎÉã¿Æ¤Ï»¨»ïÊÔ½¸¼Ô(¤Þ¤¿¤Ïµ¼Ô)¡¢Êì¿Æ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄíÁü¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢·î168Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÊÖºÑ³Û¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¿ô»ú¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Åö»þ¤Î·îÌî²È¤Î²Á³Ê¤«¤é»þÂåÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤ë
»î»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·îÌî¤¦¤µ¤®²È¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¹â³Û¤Ê½»Âð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1992Ç¯Åö»þ¤Î²Á³Ê¤¬¸½ºß¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÇØ·Ê¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Ö¥ëÄ¾¸å¤Î²áÅÏ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î»î»»¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ê°×Åª¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¯²Í¶õ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
