¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!2026³«ºÅ·èÄê¡ª2·î21Æü(ÅÚ)¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026開催決定!
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Þ¤â¤Ê¤¯200Ëü¿Í¡ª¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×Æâ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¡× ¡£MC¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¦ÎëÌÚ°¦Íý¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î²Î¾§Æ°²è¤Ï1000ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¿ô¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô£³²¯²óÄ¶¤¨¤Î¡ÖYouTube³¦¤Î¤ª²½¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤¬ÈÖÁÈ³«»Ï£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏMC¤¬¼«¤é¹Í°Æ¡ª¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î ¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!2026¡¡ÍÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î¥¢¥ê¥¬¥È¥¦(¥Ï¡¼¥È) £µ¼þÇ¯GO!GO!GO!¤Ç¤·¤ç!!¡×¡£³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯Æâ¡¦SGC¥Û¡¼¥ëÍÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤ÇÂè£²²ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!¡×¡¢Á°²ó³«ºÅ¤·¤¿CLUB CITTA¡Ç(Àîºê)¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³½Ð¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÁ°²ó¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë3,000¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖSGC¥Û¡¼¥ëÍÌÀ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊ£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÚÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡ÊTDP¡Ë¡ÛÆâ¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Æ¡¢Ä¶¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
£µÇ¯´Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¡É¤ÎÊý´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î¥¢¥ê¥¬¥È¥¦(¥Ï¡¼¥È)¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢TRUE¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
£²¿Í¤È¤âÈÖÁÈ¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î°ì°÷¡£¥ª¡¼¥¤¥·¤È¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡Ù¤ä¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ÈTRUE¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ØSincerely¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÈ¿¶Á¤Î¥³¥é¥Ü²Î¾§Æ°²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£º£²ó¤â¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢ÎëÌÚ°¦Íý ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡¦»ý¤Á²ÎÈäÏª¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸åÈÖÁÈ¤ä¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡ª¸½ºß¡¢MC¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¦ÎëÌÚ°¦Íý¤ÈÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±Ô°Õ´ë²è¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡ª¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤ò´Þ¤á¤¿Á´²»³Ú¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤Î¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!2026¡×¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¤Ï 2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡ª
£µ¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Îº×Åµ¡£ÍÌÀ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡ÈGO!GO!GO!¡É¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ã¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
YouTubeÈÖÁÈÇÉÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢£±¸Ä¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤é¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤º¤½¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÎëÌÚ°¦Íý¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É£µ¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGO¡ªGO¡ªGO¡ª¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î ¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!2026¡¡ÍÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î¥¢¥ê¥¬¥È¥¦(¥Ï¡¼¥È) £µ¼þÇ¯GO!GO!GO!¤Ç¤·¤ç!!¡×
2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
²ñ¾ì :SGC¥Û¡¼¥ëÍÌÀ¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-3-8¡ÚÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡ÛÆâ¡Ë
½Ð±é :¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¦ÎëÌÚ°¦Íý
¥²¥¹¥È¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¦TRUE¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë:¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¼õÉÕ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡ãºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¡ä
£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£°¡§£°£°¡Á3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë£²£³¡§£µ£¹
¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥±¥Ã¥È
https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/desho_fes2026
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
https://www.youtube.com/channel/UCkGCQ4TN-8gvb8QCYIqygHw
