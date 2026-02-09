¡Ú¶å½£ ÂÔË¾¤Î±«¡Û¤¢¤¹¤¢¤µ¤Ã¤Æ ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±« º£½µ¸åÈ¾ ´¨¤µ´Ë¤à ÃÈ¤«¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ú±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¡¿¶å½£³ÆÅÔ»Ô¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡ÛÊ¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦ÂçÊ¬¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡Ö¤¢¤¹¤ÏÉ¬¤º»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ª¡×
£¹Æü¡Ê·î¡ËÄ«¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬»Ô¡¾0.9¡î¡¢·§ËÜ»Ô¡¾5.6¡î¡¢º´²ì»Ô¡¢¡¾3.9¡î¡¢Ä¹ºê»Ô¡¾1.4¡î¡¢ÂçÊ¬»Ô¡¾1.5¡î¡¢µÜºê»Ô¡¾3.3¡î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¡¾2.1¡î¤Ê¤É¡¢º£¥·ー¥º¥óºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¡££±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£±Æü¡Ê¿å½Ë¡ËÂÔË¾¤Î±«
Äãµ¤°µ¤¬Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿åÉÔÂ¤ÎÂçÃÏ¤ò½á¤¹¡¢¡ÖÂÔË¾¤Î±«¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ô±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Õ¡¢³Æ¸©£µ¤«½ê¤º¤Ä¤Î¡Ô¶å½£ÃÏÊý³ÆÅÔ»Ô¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Õ¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ
¶å½£ÃÏÊý¤ÎÀ¾È¾Ê¬¤Ç£³£°¥ß¥ê～£µ£°¥ß¥ê¡¢ÅìÈ¾Ê¬¤Ç£±£°¥ß¥ê～£²£°¥ß¥ê¤Î±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£±Æü¡Ê¿å½Ë¡Ë
£±£°Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¢¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¹ß¤ê¡×¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÃÏÊý ³ÆÅÔ»Ô¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Ê£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～ £±£¶Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë
½µ´ÖÍ½Êó¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê³ÆÅÔ¸©£µ¤«½ê¤º¤Ä¡Ë¡£Ê¡²¬¸©¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦ËÌ¶å½£»Ô¡¦ÈÓÄÍ»Ô¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¡¦ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç¤¹¡£
¤·¤À¤¤¤Ë´¨¤µ¤¬´Ë¤ß¡¢º£½µ¸åÈ¾¤Ï£³·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
