µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡¡¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¡ÈÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¡É¤ò»Ù¤¨¤¿¿çÌ²Íß¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÌ²¤ì¤ë¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£×£Ï£Ò£Ë£Í£Á£Î£²£°£²£¶½Õ²Æ¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¼«¿È¤Î²óÉü½Ñ¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÌ²¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ë°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Éã¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ²¤ì¤ë¡£Ä«Îý¡¢¸á¸åÎý¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¿²¤¿¤¤Êý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤â¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿çÌ²¤Ç¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤À¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤âÅë¾è¸å¤¹¤°¤Ë½Ï¿ç¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öµ¡Æâ¿©¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÈÎ¦¾å½½¼ï¶¥µ»¤Î¸µÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤ÈºÇ¶¯¤ÎµÙÂ©ÃÏ¤ò½ä¤ë¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Îº¹¤ÇÉð°æ¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÎÉð°æ¤Ï¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÏÃ¤·Êý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ù¡ØÉé¤±¤¿¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¾®À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¡¢£°£¸Ç¯¤ÎËÌµþ¡¢£±£²Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡££±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£²£°ºÐ¤À¤Ã¤¿£°£²Ç¯Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·£±£µÇ¯¤Þ¤Ç£±£³Ï¢ÇÆ¡££±£²Ç¯¤Ë¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Ë¾å½é¤Î£±£³Âç²ñÏ¢Â³¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£