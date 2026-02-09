¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¥¹¥Î¥Ü¶â¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¤òÀä»¿¡ªÎ¾¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¿´¤â¡Ä¿å¤òº¹¤·¤¿É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥ª¥â¥í¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬9Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡¢21¡á¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Î²÷µó¤ò»¾¤¨¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¡£º×¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥Î¥Ü¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ã¯¤¬¤Ç¤¤ë¡©¶õÃæ¤Ç²¿²óÅ¾¤â¤·¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌÚÂ¼¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡ÖË·¼çÆ¬¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìË·¼ç¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ö»ä¤âË·¼çÆ¬¤¬Î®¹Ô¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ªÉãÍÍ¡¢¤ªÊìÍÍ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¼ã¤¤¤Í¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÎý½¬¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ï¡Ö¤è¤¦¤¢¤ó¤Ê¤ó¡¢»£¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¤È´¶¿´¡£¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¸µ¥«¥ó¥Æ¥ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉ×¤Ë¡Ö¤è¤¦¥³¥ì¼èºà¤·¤Æ¤¿¤Í¡¢Âç¤·¤¿¤â¤ó¤ä¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¤ä¤Ä¤â»£¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¡ÈÊüÁ÷¤Ç¤¤Ø¤ó¤ä¤Ä¤â»£¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¤ó¡£¥ª¥â¥í¤Ê¤¤¤ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤«¤é¡×¤È¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡É¡£¡ÖÌ¯¤ËÆâÎØ¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡È¥À¥á¤ÊÊ¬¤âÁ´Éô»£¤Ã¤È¤¯¤ó¤ä¡É¸À¤¦¤Æ¡×¤È¿å¤òº¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡Ê²ÈÂ²¤¬¡ËÊªÀ¨¤¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ë¡£¶â¤Ï1¿Í¤Ç¼è¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡×¤È»¾¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¡È¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¿Æ¤Ï¤Ê¤·¡É¤ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡ÖÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×ÅÄºêÍ¤°ì¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤´·òºß¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ê¥¿¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ÏÌµÍý¤ä¤Í¤ó¤«¤é¡¢100Ëü¤º¤Ä¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£