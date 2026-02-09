»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤è¤êÈþÈ©¤ò°Õ¼±¡Ö¾ï¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Ç¯´Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡SP¥¹¥Æ¥¤ ¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·CM¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¤ç¤¦¤âÆ±¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö·Ú¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¡£Ä¶ÇöËì¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤ò30»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÈ©¤ò¤ß¤ÆÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¤È¤¤¤¦»Ê²ñ¼Ô¤¬¡¢¶À¤ò¼«¿È¤Ç¤â¸«¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«»Ê²ñ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¤À¼¤ò¤¢¤²¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡ËÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö»Å»öÊÁ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤È¤¸üÅÉ¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÈ©¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
