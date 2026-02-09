óîÆ£µþ»Ò¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¬¹ðÇò¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£²»³Ú¤â¹¥¤¡×
¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¡¢8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦±¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤ï¤ì¤¿¡£
Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡Öµþ»Ò¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤«¤éÎø°¦±¿¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤¬1¿Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¿Í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¿·µ¬¤Ç¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤È¤«º£¤ÇÎÉ¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ËÁª¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿ÍÅÁ¤¨¤ë¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£µþ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯µþ»Ò¤¬°ìÈÖ¡Ù¡Øµþ»Ò¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¡×¤È¤µ¤ì¡¢óîÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·ëº§Áê¼ê¤Ï¶È³¦¤Î¿Í¡£·ë¹½¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ï¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£²»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£²»³Ú¤â¹¥¤¤À¤Ê¡×¤ÈÀê¤ï¤ì¤¿¡£