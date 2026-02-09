¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¤ÎºÇ¿·¥Á¥é¥·¡Û¥Ñ¥ó¡õ¤¢¤Ö¤ê¾Æ¥Á¥¥ó ¤¬ÁýÎÌÃæ¤Ç¤ªÆÀ¡ªÎäÅà¡Ö¥Ó¥Ó¥ó¥ÐßÖÈÓ¡×¤Ï298±ß¤Ë¡Ô2·î15Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ØÅìÃÏ°è¡ÊÀ¶À¥Å¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¸á¤¤¤Ê¤ê¤ÎÆü¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡©
2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡Ö½é¸á¤¤¤Ê¤ê¤ÎÆü¡×¡£°ð²ÙÂç¿À¤Î¤ª»È¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¸Ñ¤Î¹¥Êª¤ÎÌý¤¢¤²¤ä¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Þ¹òË¾÷¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ê¤É¤òµ§´ê¤¹¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¼«Ëý¤ÎÂÀ´¬¤È½À¤é¤«¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¡×¡ÊÂÀ´¬4¥«¥ó¡Ü¤¤¤Ê¤ê3¸Ä¡Ë¡£·ê»Ò¥¨¥¥¹Æþ¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÀ´¬¤È¡¢½À¤é¤«¤¤¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï398±ß¡£
É½¼¨²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥±¡¼¤Î²ñ°÷¤¬¸½¶âÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡£Èó²ñ°÷¡¦¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁýÎÌÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁýÎÌÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ñ¥ó ¥ª ¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê210±ß¡Ë¤¬ÄÌ¾ï5¸Ä¤Î¤È¤³¤í¡¢1¸ÄÁýÎÌÃæ¡Ê·×6¸Ä¤Ë¡Ë¡£
ÁíºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê±©¸µ ¤¢¤Ö¤ê¾Æ¥Á¥¥ó¡×¡Ê314±ß¡Ë¤¬ÄÌ¾ï6ËÜ¤Î¤È¤³¤í¡¢1ËÜÁýÎÌ¤Ç7ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÍ²¼¤²¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Â³¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÍ²¼¤²¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í ÀÐ¾ÆÉ÷¥Ó¥Ó¥ó¥ÐßÖÈÓ 450g
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á766±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.1³ä°ú¤Î298±ß¤Ë¡£
¢¨½½¾ò¡¦½éÂæ¡¦Ãæ¿ùÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÌµ¸Â¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤â¤Î 1²óÊ¬¡Ê2¡Á3¿ÍÁ°¡Ë
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê200±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢2.7³ä°ú¤Î144±ß¤Ë¡£
¢¨°½À¥±ØÁ°Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥é¥·¤ò»²¹Í¤Ë¡¢º£½µ¤â¥ª¡¼¥±¡¼¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥Á¥é¥·¡Ê´ØÅì¡¦´ØÀ¾¸þ¤±¡Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÇä¾ðÊó¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë