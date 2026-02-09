ºÇÂç35Ê¬±äÄ¹¡ªÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×4·î1Æü»ÏÆ°¡ª¶âÍË¸ÂÄê¤«¤é³ÈÂç¤Ç¶õ¹ÁÀþŽ¥È¢ºêÀþŽ¥¼··¨Àþ¤¬·î¡ÁÅÚ¤Þ¤ÇËèÆüÊØÍø¤Ë
Ê¡²¬¤ÎÌë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü(¿å)¤«¤é¡¢ÃÏ²¼Å´Á´Àþ¡Ê¶õ¹ÁÀþ¡¦È¢ºêÀþ¡¦¼··¨Àþ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ªÅÅ»þ¹ï¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤Þ¤Ç¿¼Ìë¤Î±¿¹Ô¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶õ¹ÁÀþ¤Ç¤ÏºÇÂç35Ê¬¤Î½ªÅÅ·«¤ê²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÇîÂ¿±Ø¤äÅ·¿À¤Ê¤É¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍøÍÑ¼Ô¤ä»Ä¶Èµ¢¤ê¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë¡¢¤³¤Î4·î¤«¤é¤Î¿·¥À¥¤¥ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ªÅÅ±äÄ¹¤Ç¡ÖÊ¡²¬¤ÎÌë¤¬Ä¹¤¯¡ª¡×¤Ê¤ë
¶âÍËÆü¤À¤±¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï·îÍË¤«¤é¤ÎÌë¹¹¤«¤·¤âOK¤Ë
Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë½ªÅÅ»þ¹ï¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯4·î1Æü(¿å)¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¾¾Î¤â¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢½µ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¿¼Ìë¤ÎÂ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤ÊÃÏ²¼Å´¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ÆÏ©Àþ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¶ñ¹ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¶õ¹ÁÀþ¡§ÇîÂ¿±ØÈ¯¤ÎÌÅÉÍ¹Ô¤¤Ï¶Ã°Û¤Î35Ê¬±äÄ¹
ÅÚÍËÆü¤Î¥À¥¤¥ä¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢¶õ¹ÁÀþ¤ÎÇîÂ¿±Ø¡ÊÌÅÉÍÊýÌÌ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ç¤¢¤ë0»þ6Ê¬È¯¤Î¸å¤Ë¡¢0»þ20Ê¬È¯¤È0»þ40Ê¬È¯¤ÎÎó¼Ö¤¬¿·¤¿¤Ë2±ýÉüÁýÊØ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÎó¼Ö¤Î»þ¹ï¤ÏÌó35Ê¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¢ºêÀþ¡¦¼··¨Àþ¡§15Ê¬¡Á30Ê¬³ÈÂç¤Ç°Â¿´¤Îµ¢ÂðÏ©
È¢ºêÀþ¤Ç¤Ï¡¢³ÄÍÊýÌÌ¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤òÌó30Ê¬±äÄ¹¡£Ãæ½§ÀîÃ¼±Ø¤Ç¤Ï23»þ58Ê¬È¯¤Î¸å¤Ë0»þ26Ê¬È¯¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼··¨Àþ¤Ç¤Ï¶¶ËÜÊýÌÌ¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤¬Ìó15Ê¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇîÂ¿ÊýÌÌ¡Ê¶õ¹ÁÀþ¡¦¼··¨Àþ¡Ë¤ª¤è¤ÓÃæ½§ÀîÃ¼ÊýÌÌ¡ÊÈ¢ºêÀþ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢10Ê¬¡Á25Ê¬ÄøÅÙ¤Î±äÄ¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯4·î³«»Ï¡Û¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó
Ï©ÀþÌ¾ ÊýÌÌ ±äÄ¹»þ´Ö¡ÊÌÜ°Â¡ËÈ÷¹Í
¶õ¹ÁÀþ¡§ÌÅÉÍÊýÌÌ¡¡Ìó35Ê¬¡¢ÇîÂ¿±Ø0:20 ¤È 0:40È¯¤òÁýÊØ
È¢ºêÀþ¡§³ÄÍÊýÌÌ Ìó30Ê¬¡¢Ãæ½§ÀîÃ¼0:26È¯¤ò±¿¹Ô
¼··¨Àþ¡§¶¶ËÜÊýÌÌ¡¡Ìó15Ê¬¡¢¿¼Ìë¤ÎÀÜÂ³¤ò¶¯²½
Á´Àþ¶¦ÄÌ¡§ÇîÂ¿¡¦Å·¿ÀÊýÌÌ¡¡Ìó10¡Á25Ê¬¡¢·îÍË¡ÁÅÚÍË¤Ë¼Â»Ü
Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×³µÍ×
¡¦³«»ÏÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü(¿å)
¡¦ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡§Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Á´Àþ¡Ê¶õ¹ÁÀþ¡¦È¢ºêÀþ¡¦¼··¨Àþ¡Ë
¡¦±¿¹ÔÆü¡§·îÍËÆü¡ÁÅÚÍËÆü
¡¦ÅÚÍËÆü¤Î½ªÅÅ±äÄ¹Îã¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¸½ºß¤ÎºÇ½ª¡Ë¡§
¶õ¹ÁÀþ¡ÊÇîÂ¿±ØÈ¯¡¦ÌÅÉÍÊýÌÌ¡Ë¡§0»þ40Ê¬¡Ê0»þ6Ê¬¡Ë¢ÍÌó35Ê¬±äÄ¹
È¢ºêÀþ¡ÊÃæ½§ÀîÃ¼±ØÈ¯¡¦³ÄÍÊýÌÌ¡Ë¡§0»þ26Ê¬¡Ê23»þ58Ê¬¡Ë¢ÍÌó30Ê¬±äÄ¹
¼··¨Àþ¡ÊÅ·¿ÀÆî±ØÈ¯¡¦¶¶ËÜÊýÌÌ¡Ë¡§0»þ33Ê¬¡Ê0»þ17Ê¬¡Ë¢ÍÌó15Ê¬±äÄ¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ê»þ¹ï¤Ï¸åÆü¡¢¸òÄÌ¶É¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä³Æ±Ø¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ä³Ú¤·¤à¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
·îÍË¤«¤éÅÚÍË¤Þ¤Ç¿¼Ìë±¿¹Ô¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ¿´Éô¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤«¤é¤Î¿·À¸³è¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤ò¸¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ìë¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê¼«Í³¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
