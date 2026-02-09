¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡ª¡Ú¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Û
¥Á¥ç¥³¤Î²¹¤á¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡£ºàÎÁ3¤Ä¤Çºî¤ë¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×
¸½Ìò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦megu'cafe¤Ë¤è¤ë¡¢¼ê·Ú¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯ÀäÉÊ¥±¡¼¥&¾Æ¤²Û»Ò¥ì¥·¥Ô¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢Ì£¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºàÎÁ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ·¤¦¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤âÉÔÍ×¡ª¡©¤·¤«¤âÄ´Íý¤Î¹©Äø¤âºÇ¾®¸Â¤ÇOK¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤«¤Ë¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¢£¡ÀÎä¤ä¤¹¤À¤±¡¿¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡ãÊÝÂ¸´ü´Ö¡¿ÎäÂ¢¤ÇÅöÆüÃæ¡ä
Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡£ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¢¡ºàÎÁ
15cm ´Ý·¿1ÂæÊ¬
¡Ú¥Ü¥È¥à¡Û
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ä¡Ä80g
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä40g
¡Ú¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä200g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä¡Ä80g
¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ä¡Ä90g
A ¥¼¥é¥Á¥ó¡Ä¡Ä6g
¡¡¤ªÅò¡Ä¡Ä40ml
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä¡Ä150ml
¤¤¤Á¤´¡Ä¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó12¸Ä¡Ë
¢¡²¼½àÈ÷
¡¦¥Ð¥¿¡¼¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤òºî¤ë¡£
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤¹¡£
¡¦·¿¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÅÉ¤ë¡£
¢¡ºî¤êÊý
¡Î ¥Ü¥È¥à¤òºî¤ë ¡Ï
1. ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¡¢ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢·¿¤ÎÄì¤ËÉß¤µÍ¤á¤ë¡£
¡Î ¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ë ¡Ï
2. ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3. º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿A¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò2¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£
4. 1¤Î·¿¤Î¼þ¤ê¤Ë½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤òÊÂ¤Ù¡¢3¤òÈ¾ÎÌ¤Û¤ÉÄìÌÌ¤ËÎ®¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ãæ±û¤Ë¤â¤¤¤Á¤´¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
³°Â¦¤Ë¤¤¤Á¤´¤ÎÃÇÌÌ¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹
5. ¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤Á¤´¤ÎÃÇÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢·¿¤Ë¥Ú¥ó¤Ç°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢3¤Î»Ä¤ê¤òÎ®¤·¡¢É½ÌÌ¤ò¥´¥à¥Ù¥é¤Ê¤É¤ÇÊ¿¤é¤ËÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç5»þ´Ö°Ê¾åÎä¤ä¤¹¡£
ÀÚ¤ë¤È¤¤ËÃÇÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÃæ¿´¤Ë°õ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹
¡Î »Å¾å¤²¤ë ¡Ï
6. ·¿¤ò³°¤¹Á°¤Ë¡¢ÃÝ¶ú¤Ç¥±¡¼¥¤Ë¤â°õ¤ò¤Ä¤±¡¢·¿¤ò²¹¤á¤Æ¤«¤é¡¢Äì¤ò¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç²¡¤·¤Ê¤¬¤é·¿¤òÈ´¤¯¡£°õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤ë¡£
·¿¤«¤é³°¤·¤Æ¤â°õ¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¡¢À¸ÃÏ¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿Ç¨¤ì¤Ö¤¤ó¤Ç·¿¤òÊ¤¤¤¡¢²¹¤á¤ë¤ÈÈ´¤¤ä¤¹¤¤
¢¡memo
¥Ü¥È¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë
Ê´¡¹¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤òº®¤¼¤Æºî¤ë¥Ü¥È¥à¡£¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Ç¶¯¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ®·Á¤¹¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ë¡£
¡¦15cm´Ý·¿
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä
•¥Ð¥¿¡¼¤ÏÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æý»éËÃÊ¬40%Âæ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÏÌµÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•¡ÖÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¡×¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿Æü¤ò´Þ¤á¤Æ¤ÎÆü¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÊñÁõ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤ÊÝÂ¸ÂÞ¤äÌ©ÊÄ¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿ºÝ¤Î´ü´Ö¤Ç¤¹¡£
•SNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÈºàÎÁ¤äºî¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¡ámegu'cafe¡¿¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤ÎºàÎÁ¤À¤±¤Çºî¤ë ¿·¤·¤¤¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù