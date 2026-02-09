¡Ú¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡Û


¥Á¥ç¥³¤Î²¹¤á¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡£ºàÎÁ3¤Ä¤Çºî¤ë¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×

¸½Ìò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦megu'cafe¤Ë¤è¤ë¡¢¼ê·Ú¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯ÀäÉÊ¥±¡¼¥­&¾Æ¤­²Û»Ò¥ì¥·¥Ô¡£

¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢Ì£¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºàÎÁ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ·¤¦¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤âÉÔÍ×¡ª¡©¤·¤«¤âÄ´Íý¤Î¹©Äø¤âºÇ¾®¸Â¤ÇOK¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤«¤Ë¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Ï¤º¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ïmegu'cafeÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤ÎºàÎÁ¤À¤±¤Çºî¤ë ¿·¤·¤¤¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¡ÀÎä¤ä¤¹¤À¤±¡¿¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡ãÊÝÂ¸´ü´Ö¡¿ÎäÂ¢¤ÇÅöÆüÃæ¡ä

Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡£ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª

ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ


¢¡ºàÎÁ

15cm ´Ý·¿1ÂæÊ¬

¡Ú¥Ü¥È¥à¡Û

¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ä¡Ä80g

¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä40g

¡Ú¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡Û

¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä200g

¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä¡Ä80g

¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ä¡Ä90g

A ¥¼¥é¥Á¥ó¡Ä¡Ä6g

¡¡¤ªÅò¡Ä¡Ä40ml

À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä¡Ä150ml

¤¤¤Á¤´¡Ä¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó12¸Ä¡Ë

¢¡²¼½àÈ÷

¡¦¥Ð¥¿¡¼¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤òºî¤ë¡£

¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤¹¡£

¡¦·¿¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÅÉ¤ë¡£

¢¡ºî¤êÊý

¡Î ¥Ü¥È¥à¤òºî¤ë ¡Ï

1. ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤­¡¢ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢·¿¤ÎÄì¤ËÉß¤­µÍ¤á¤ë¡£

¡Î ¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ë ¡Ï

2. ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

3. º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿A¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò2¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£

4. 1¤Î·¿¤Î¼þ¤ê¤Ë½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤òÊÂ¤Ù¡¢3¤òÈ¾ÎÌ¤Û¤ÉÄìÌÌ¤ËÎ®¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ãæ±û¤Ë¤â¤¤¤Á¤´¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£

³°Â¦¤Ë¤¤¤Á¤´¤ÎÃÇÌÌ¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹


³°Â¦¤Ë¤¤¤Á¤´¤ÎÃÇÌÌ¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹

5. ¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤¤¤Á¤´¤ÎÃÇÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢·¿¤Ë¥Ú¥ó¤Ç°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢3¤Î»Ä¤ê¤òÎ®¤·¡¢É½ÌÌ¤ò¥´¥à¥Ù¥é¤Ê¤É¤ÇÊ¿¤é¤ËÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç5»þ´Ö°Ê¾åÎä¤ä¤¹¡£

¤¤¤Á¤´¤ÎÃæ¿´¤Ë°õ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹


ÀÚ¤ë¤È¤­¤ËÃÇÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÃæ¿´¤Ë°õ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹

¡Î »Å¾å¤²¤ë ¡Ï

6. ·¿¤ò³°¤¹Á°¤Ë¡¢ÃÝ¶ú¤Ç¥±¡¼¥­¤Ë¤â°õ¤ò¤Ä¤±¡¢·¿¤ò²¹¤á¤Æ¤«¤é¡¢Äì¤ò¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç²¡¤·¤Ê¤¬¤é·¿¤òÈ´¤¯¡£°õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤ë¡£

·¿¤ò³°¤¹Á°¤ËÃÝ¶ú¤Ç¥±¡¼¥­¤Ë¤â°õ¤ò¤Ä¤±¤ë


·¿¤«¤é³°¤·¤Æ¤â°õ¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¡¢À¸ÃÏ¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥­¥ó¥°¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª

¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿Ç¨¤ì¤Ö¤­¤ó¤Ç·¿¤òÊ¤¤¤¡¢²¹¤á¤ë¤ÈÈ´¤­¤ä¤¹¤¤


¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿Ç¨¤ì¤Ö¤­¤ó¤Ç·¿¤òÊ¤¤¤¡¢²¹¤á¤ë¤ÈÈ´¤­¤ä¤¹¤¤

¢¡memo

¥Ü¥È¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë

¥Ü¥È¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë


Ê´¡¹¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤òº®¤¼¤Æºî¤ë¥Ü¥È¥à¡£¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Ç¶¯¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ®·Á¤¹¤ë¤È¤­¤ì¤¤¤Ë¡£

¡¦15cm´Ý·¿

15cm´Ý·¿


¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä

•¥Ð¥¿¡¼¤ÏÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

•À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÆÃ¤Ëµ­ºÜ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æý»éËÃÊ¬40%Âæ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

•¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

•¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÏÌµÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

•¡ÖÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¡×¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿Æü¤ò´Þ¤á¤Æ¤ÎÆü¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÊñÁõ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤­ÊÝÂ¸ÂÞ¤äÌ©ÊÄ¤Ç¤­¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿ºÝ¤Î´ü´Ö¤Ç¤¹¡£

•SNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÈºàÎÁ¤äºî¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

Ãø¡ámegu'cafe¡¿¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤ÎºàÎÁ¤À¤±¤Çºî¤ë ¿·¤·¤¤¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù